Inowrocław. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w "Chemiku"

Dziś, 24 czerwca 2022 r., także w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Dorota Gliwińska pogratulowała uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły.

W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniów promowanych ze średnią 4,75 i więcej jest sześcioro: Norbert Kościński (typowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów), Klaudia Ciechanowska, Antoni Gawarecki, Dobrosława Pawłowska, Natalia Walczak i Joanna Sopolińska.

W Technikum promowanych zostało dwudziestu sześciu uczniów ze średnią 4,75 i więcej: Dawid Sobieska (typowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów z pionu Technikum po gimnazjum), Marcin Stube (typowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów z pionu Technikum po szkole podstawowej), Dawid Kubiak, Agnieszka Gołdyn, Mikołaj Bus, Natalia Pawlak, Zuzanna Kołacka, Mateusz Lepczynski, Maksymilian Zembrzuski, Dominik Stawarczyk, Patrycja Giermata, Szymon Surdyk, Oliwier Ślebioda, Adrian Grześkowiak, Dawid Wojnarowski, Michał Giszter, Cezary Jarecki, Wojciech Kubiak, Mateusz Kwiatkowski, Mateusz Kuś, Kamil Adolski, Krystian Świeboda, Maurycy Nowak, Oskar Grzegorczyk, Mateusz Broniszewski i Hubert Pietrzak.