Inowrocław - Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Inowrocławiu. Życzenia dla uczniów od prezydenta miasta

4780 uczniów inowrocławskich podstawówek rozpoczyna dziś, 24 czerwca 2022 r., wakacje, w tym 144 dzieci, które przybyły do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy. W tym roku 808 uczniów klas ósmych kończy naukę na etapie podstawowym. Najwięcej zdolnych absolwentów bo aż 181 wykształciła Szkoła Podstawowa nr 4. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wręczył 171 listów gratulacyjnych rodzicom absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wybitnymi wynikami. Po przerwie od uroczystych apeli, spowodowanej obostrzeniami, uczniowie z uśmiechem na twarzy żegnają rok szkolny 2021/2022 i pozostają pełni nadziei, że we wrześniu będą kontynuować naukę w szkolnych ławkach.

- To szczególny czas dla wielu młodych inowrocławian. Część z nich opuszcza mury swojej dotychczasowej szkoły, z którą zapewne byli bardzo zżyci. Wakacje to czas odpoczynku, który zdecydowanie się im należy. Ten rok szkolny, który właśnie się kończy, był dla wielu wyzwaniem, ponieważ po pandemicznej przerwie uczniowie wrócili do swoich klas. Mam nadzieję, że tak już pozostanie, bo szkoła to nie tylko nauka, ale także miejsce, gdzie zawiera się znajomości na całe życie. Życzę wszystkim pięknych, słonecznych i co najważniejsze, bezpiecznych wakacji, abyście pełni energii wrócili we wrześniu do szkoły - mówi prezydent Ryszard Brejza.