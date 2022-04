Inowrocławska młodzież ma duże problemy emocjonalne. W ich rozwiązaniu pomaga "Galeria Solna" i projekt "Nasz głos"

- Od czasu pandemii widzimy coraz więcej młodych ludzi snujących się bez celu po naszej, jedynej w Inowrocławiu, galerii handlowej. Jednocześnie widzimy coraz więcej przypadków depresji wśród młodzieży, a w naszej galerii obserwujemy coraz więcej młodych grup przestępczych - informuje Emilia Iwanciw-Czerwińska, dyrektor Galerii Solnej.

Inowrocławska galeria podjęła współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jeszcze trzy lata temu odnotowywał on rocznie 3 próby samobójcze. Obecnie jest ich w ciągu roku aż 33. 60 procent tych przypadków, to próby odebrania sobie życia przez młodzież, a nawet dzieci. Niestety, dowodzi to m. in. tego, że młode osoby pozostają samotne ze swymi problemami, że choć są u progu dorosłości, nadal potrzebują uwagi i troski ze strony osób dorosłych.