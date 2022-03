Jak zatrzymać ludzi w Inowrocławiu? Oto pomysły i komentarze inowrocławian red

Co zrobić, by zatrzymać w Inowrocławiu tych, którzy chcą się wyprowadzić oraz w jaki sposób zachęcić naszych gości, by u nas zamieszkali? O to zapytaliśmy naszych Czytelników. Co na ten temat sądzą inowrocławianie? Jakie mają pomysły? Zobaczcie >>>> Archiwum/ zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Liczba mieszkańców Inowrocławia, według GUS, w latach 2002-2020 zmalała o 8 proc. - do 71 674. Inowrocław się wyludnia. Co zrobić, by zatrzymać w mieście tych, którzy chcą się wyprowadzić oraz w jaki sposób zachęcić naszych gości, by u nas zamieszkali? O to zapytaliśmy naszych Czytelników. Co na ten temat sądzą inowrocławianie? Jakie mają pomysły? Zobaczcie.