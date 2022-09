Jest pod wrażeniem leczenia w inowrocławskim szpitalu. Dziękuje personelowi oddziału wewnętrznego I za troskliwą opiekę

Na przełomie sierpnia i września br. dopadła mnie choroba. Dodam, że może nie jestem staruszkiem - bo się tak nie czuję - ale jestem facetem 90-letnim. W przychodni dr Marcin Owedyk po wnikliwym badaniu postanowił - szpital. Natychmiast. Przyjęty zostałem na I oddział chorób wewnętrznych (IV piętro, sala 21). Ostre zapalenie płuc objawiało się ciągłym kaszlem, silnym bólem gardła i ucha środkowego.

Po zainstalowaniu się na sali leczenie rozpoczęło się natychmiast. Jeszcze się dobrze nie rozejrzałem, dwie panie pielęgniarki przystąpiły do pracy: krew, mocz, ciśnienie, temperatura, zastrzyk. I takie tempo kuracji trwało przez wszystkie dni i noce. Od pani dr Beaty Jankowskiej dowiedziałem się co do choroby i jak będę leczony, że będą stosowane środki silniejsze niż to co miałem dotąd. I że jest szansa na wyleczenie. I tak było. Najwięcej było kroplówek, inhalacji, zastrzyków i badania krwi. Byłem zdziwiony ilością zastosowanych środków i tempem leczenia. Uciążliwe objawy chorobowe miałem za sobą. Po 7 dniach o własnych siłach powróciłem do domu. W szpitalu zdziwiła mnie niezwykła czystość.

Dwa słowa o personelu: lekarze młodzi, dostępni, komunikatywni. Pielęgniarki, z którymi chory najwięcej ma kontaktów bardzo sympatyczne, ciepłe, troskliwe i uśmiechnięte. Nie stronią od krótkich pogawędek z chorymi. Udzielają rad i wyjaśnień. W trakcie kuracji byłem jeszcze badany na innych oddziałach: okulistyka i laryngologia.

Chorymi na oddziale wewnętrznym I inowrocławskiego szpitala opiekują się: koordynator - dr nauk med. Grzegorz Górny, ordynator - lek. Marcin Wysocki, pielęgniarka oddziałowa - mgr Izabela Kordyla, zastępca pielęgniarki oddziałowej - pielęgniarka specjalistyczny Irena Lewandowska.

Całemu personelowi inowrocławskiego szpitala w pracy dla dobra obywateli miasta i okolicy życzę jak najwięcej uzdrowień. Za troskliwą opiekę jestem wdzięczny dr Beacie Jankowskiej.