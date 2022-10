Jodek potasu - gdzie odebrać powiecie inowrocławskim? [17.10.2022] Adresy punktów dystrybucji jodku potasu w powiecie inowrocławskim

Akcja profilaktyczna, także w Kujawsko-Pomorskiem

Tabletki jodku potasu zostały przesłane do każdej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w wyniku dyspozycji prewencyjnej MSWiA, a wynika to z powodu zagrożenia związanego z walkami toczącymi się w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie. Do województwa zostało przesłanych łącznie 3 115 860 sztuk tabletek. Jest ich więcej niż mieszkańców województwa, a wynika to z migracji osób pomiędzy regionami.