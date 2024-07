Kamienica grozy w samym centrum Inowrocławia. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo

- Temat budynku przy ulicy Rybnickiej 9 w Inowrocławiu jest znany inowrocławskiej policji. Już w październiku 2023 r. pisma na temat niezamieszkałego budynku oraz jego stanu i możliwości pojawiania się w nim osób postronnych, były kierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Na każde też zgłoszenie o występujących uciążliwościach policja reagowała i reaguje, a patrol oraz dzielnicowi kontrolują to miejsce w ramach zadań doraźnych. Ostatnio 28.06.2024 r. ponownie na temat wspomnianej sytuacji policja wystosowała pisma do: Urzędu Miasta Inowrocławia, „Sanepidu” i Nadzoru Budowlanego o zainteresowanie się zagadnieniem. W przypadku pojawiających się w tym miejscu osób niepożądanych można zgłaszać to do dyżurnego jednostki policji pod numerem telefonu 47 7528 200 - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.