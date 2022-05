Kolejki do Laryngologa Dziecięcego na NFZ w Inowrocławiu. Dane na 16.05.2022

Kolejki na NFZ do Laryngologa Dziecięcego w Inowrocławiu - stan na 16.05.2022

UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.*

LARYNGOLOG DZIECIĘCY Inowrocław: kolejki NFZ i terminy leczenia

Na wizytę trzeba poczekać 76 dni.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "Farma-Med" W Inowrocławiu (Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci)

Adres: Narutowicza 24, Inowrocław

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.08.2022 (dane z dnia 13.05.2022)

(dane z dnia 13.05.2022) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 52 353 59 35

Laryngolog dziecięcy - jak przygotować dziecko do badania?

Laryngolog to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządów głowy i szyi. Laryngolog po wstępnym wywiadzie z pacjentem przejdzie do wykonania podstawowych badań. Najważniejsze jest, by pamiętać przed wizytą u laryngologa o dokładnym wyczyszczeniu uszu dziecka z zalegającej woskowiny, która mogłaby utrudnić oględziny błony bębenkowej. Warto również wytłumaczyć dziecku na czym będzie polegało badanie, by nie było w gabinecie przestraszone. Do zbadania uszu laryngolog może używać różnych narzędzi: otoskop, endoskop lub mikroskop. Do oceny krtani i tchawicy może użyć laryngoskopu.