Koszykówka. Rozczarowanie w Inowrocławiu na starcie. Dlaczego drużyna Ciech Noteć przegrała?

Inowrocławianie tak nieudanego początku mistrzostw w II lidze jeszcze nie mieli. Na inaugurację sezonu 2022/2023 ulegli MKK Gniezno, mimo iż w poprzednim sezonie pokonali rywala 91:62.

Sobotnie niepowodzenie nastąpiło w momencie poprawy finansowej i organizacyjnej klubu oraz wzmocnienia składu. Pojawiły się opinie, że zespół będzie walczył o awans do I ligi. Niestety, nasza ekipa w pierwszym meczu chociaż bardzo poprawiła skuteczność rzutów za trzy punkty, to jednak nie ustrzegła się innych błędów. Powrócimy do nich.