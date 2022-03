Kruszwica. KTR "Goplanie" przekazał ukraińskim uchodźcom trzy rowery, a potem odbył się rajd szlakiem ziemiaństwa. Zdjęcia

Tir załadowany po sufit wyjechał z Bydgoszczy do Lwowa

Darczyńcami rowerów są członkowie KTR "Goplanie". Jeden z podarowanych jednośladów bezpłatnie wyremontował sklep rowerowy przy ul.Świętokrzyska 6A w Inowrocławiu.

Tuż po przekazaniu jednośladów ukraińskim uchodźcom i wykonaniu pamiątkowych zdjęć, 40. cyklistów wyruszyło na trasę rajdu, która wiodła przez Głębokie, gdzie poznano historię pałacu z początku XX w, a także zwiedzano w obecności właścicieli piękniejący park oraz zespół dworski.

Następnie turyści udali się do Chełmc, by tam poznać historię miejscowości i kościoła pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Nie mogło zabraknąć turystycznego posiłku, który serwowany był w świetlicy wiejskiej w Chełmcach.

Dopisała pogoda i dobre humory. Rowerzyści podkreślają, że był to bardzo udany wyjazd.