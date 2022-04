Kruszwica, Łojewo - Święto Kujawskiego Słońca i II Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior z Kruszwicy do Łojewa. Będzie się działo!

Trwają zapisy na II Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior.

Biegacze wystartują z Kruszwicy spod Mysiej Wieży o godzinie 12, a meta rywalizacji zlokalizowana będzie w Łojewie nad Małym Gopłem na terenie ośrodka sportu i rekreacji.

Termin zgłoszeń upływa 27 kwietnia br. lub po osiągnięciu limitu (200 osób). Po tym terminie (jeśli nie zostanie osiągnięty limit) zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów 2 maja br.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie datasport.pl

Co ważne, organizatorzy zapewniają transport uczestnikom biegu, którzy chcą pozostawić swoje środki transportu na mecie. To dla nich w Łojewie będą podstawione autokary, którymi dotrą do Kruszwicy na start. Wyjazd z Łojewa (przystanek autobusowy vis-a-vis Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich) zaplanowano na godzinę 11. Uwaga! Osoby chcące skorzystać z transportu muszą ten fakt zgłosić podczas rejestracji udziału w biegu.