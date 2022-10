Kruszwica. Tak było na rajdzie na zakończenie sezonu 2022 z Klubem Turystyki Rowerowej "Goplanie". Zdjęcia

W rajdzie na zakończenie turystycznego sezonu rowerowego wzięło udział ok. 30 cyklistów, m. in. z Kruszwicy, Inowrocławia, Bydgoszczy, Gniezna i Słupcy. Do pokonania mieli tak zwaną małą pętlę wokół jeziora Gopło, a to oznacza, że dodatkową atrakcją była przeprawa promem przez legendarne jezioro ze Złotowa do Ostrówka. Trasa jesiennej wycieczki liczyła ogółem 49,5 km. Po drodze turystów zmoczył nieco deszcz. Na szczęście rajd zakończył się w gościnnych progach pałacu w Kobylnikach, a tam na rowerzystów czekała gorąca grochówka, były też ciepłe kiełbaski i kaszanki oraz słodkie drożdżówki, które pałaszowano popijając herbatą lub kawą. Warto przy okazji wspomnieć, że podczas rajdu oficjalnie zakończono tegoroczny rowerowy sezon turystyczny. Nie oznacza to jednak, że cykliści zamkną teraz na kilka miesięcy swoje jednoślady w piwnicach czy garażach. Dopóki będzie sprzyjać pogoda, nadal przemierzać będą szlaki.