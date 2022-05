Kruszwica. Tak było na rajdzie rowerowym Szlakiem św. Jakuba. Rowerzyści zdobywali punkty na odznakę z okazji 600-lecia Kruszwicy. Zdjęcia

Rajd początkowo liczyć miał 75 kilometrów i wieść trasą z Kruszwicy do Mogilna i z powrotem. Niestety, załamanie pogody, któremu towarzyszył bardzo silny wiatr sprawiło, że trzeba było zweryfikować plany. Trasa skrócona została o połowę. Rowerzyści (kilkunastoosobowa grupa) wystartowali spod siedziby PTTK w Kruszwicy, a następnie dotarli do Strzelna na Wzgórze św. Wojciecha, gdzie po zwiedzeniu przepięknych zabytków sakralnych wyruszyli w drogę powrotną. Silnie wiejący wiatr wyrywał czasami rowerową kierownicę z rąk, a średnia prędkość po zakończeniu trasy wyniosła zaledwie 10,5 km na godz., ale nie było to wstanie zepsuć dobrej turystycznej zabawy, która zakończyła się na kruszwickim Rynku, gdzie odbywał się wojskowy festyn. Turyści pożywili się tam gorącą grochówką, obejrzeli wojskowe pojazdy, pozując przy jednym z nich do wspólnego zdjęcia.