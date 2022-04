Kruszwica. Tak turyści rowerowi rozpoczęli zdobywanie odznaki z okazji 600-lecia Kruszwicy. Rajd "Przeszłość i teraźniejszość". Zdjęcia

Trasa rajdu , ze względu na silnie wiejący wiatr, została dość poważnie skrócona. Mimo to rowerzyści mieli okazję zwiedzić wszystkie zaplanowane regulaminem imprezy oraz część zaplanowanych regulaminem zdobywania odznaki obiektów. A były to Mysia Wieża i zamkowe podziemia, nowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jej historyczna ekspozycja, romańska kolegiata oraz pałac w Kobylnikach, gdzie na rowerzystów czekała gorąca grochówka, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, drożdżówki, kawa i herbata.

Tak zdobywa się odznakę z okazji 600-lecia Kruszwicy

Wszystkim, którzy chcą zdobyć okolicznościową odznakę turystyczną z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy przypominamy, że mogą to zrobić w terminie do 31 grudnia 2023 roku. O tym, dokąd trzeba dotrzeć na rowerze i jakie miejsca zwiedzić, by stać się posiadaczem jubileuszowej odznaki, informuje regulamin.