Kujawsko-Pomorskie - Oto najbardziej oryginalne nazwiska mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego

Najbardziej nietypowe nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile osób w Waszym regionie nosi to samo nazwisko co Wy? Wydaje się Wam, że nie należy ono do najpopularniejszych? Śpieszymy z pomocą! W oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji postanowiliśmy stworzyć listę najrzadszych nazwisk na Kujawach i Pomorzu! Nosi je zaledwie kilka osób w regionie.