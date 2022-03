Kujawsko-Pomorskie. Sukces pięciu szkół z Kujaw i Pomorza w ogólnopolskim konkursie Projektanci Edukacji. W nagrodę dostaną granty

Do konkursu zgłoszono pomysły na projekty z 419 szkół. Szkoły z regionu znalazły się wśród 60, które zostały nagrodzone przez jury. Finaliści otrzymają w nagrodę granty finansowe. Jednym z docenionych projektów jest “Hand-in-Hand”, zgłoszony przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy . Uczniowie tej placówki postanowili przeprowadzić lekcje online dla dzieci z sierocińca w Jinja w Ugandzie.

- Realizacja projektu już trwa. Co tydzień w piątki łączymy się z sierocińcem w Ugandzie - mówi Katarzyna Filipiak-Futyma, nauczycielka języka angielskiego w ZSG-H. - Uczniowie klasy III Technikum Hotelarskiego przygotowują dla dzieci 15-20-minutowe lekcje po angielsku. Jesteśmy już po 2 spotkaniach. Ostatnie poświęciliśmy na higienę osobistą, czynności poranne przed wyjściem do szkoły. Dzieci dostały też zadanie domowe. Miały nauczyć się piosenki, która była ilustracją do lekcji.