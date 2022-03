"Kupił" buty, ale za nie nie zapłacił. Mieszkaniec Kruszwicy stracił 550 złotych

Oczekiwał zatem na pieniądze, które przez ponad dwa tygodnie nie wpłynęły i stąd poczuł się oszukany. Niestety tak też było.

- Kruszwicka policja po zgłoszeniu zajęła się sprawą. Policjanci uzyskali zdjęcie z paczkomatu osoby, która pobrała paczkę. Między innymi dzięki temu dotarli do oszusta. Zebrali dowody na to, że za przestępstwem nie stoi kobieta, a 20-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Policjanci z kruszwickiego komisariatu namierzyli go i rozliczyli do sprawy - dodaje Drobniecka.