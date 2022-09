Latkowo. Wjechał hyundaiem w barierki i do rowu. Potem poszedł sobie. Był pijany

Do sytuacji doszło w noc z 20 na 21 września 2022 roku około godz. 03:00 w Latkowie (gmina Inowrocław). Dyżurny inowrocławskiej policji dostał zgłoszenie, że w rowie znajduje się osobowy samochód hyunday. Kiedy patrol zajechał na miejsce, przy aucie stało dwóch mężczyzn.

- Ci podali, że jechali akurat tamtędy do pracy i widząc zdarzenie zatrzymali się. Pomogli kierowcy wydostać się z pojazdu. Ten następnie oddalił się z miejsca i poszedł w kierunku Gniewkowa - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Policjanci pojechali w stronę Gniewkowa. Szybko dotarli do mężczyzny. Ustalili, że to on kierował hyundayem. Zbadali 59-letniego mieszkańca Inowrocławia alkomatem. Wyszło na jaw, że miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.