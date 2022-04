"Magiczny Lechistan" Dariusza Kalety w Inowrocławiu

„Magiczny Lechistan” to wystawa składająca się z 16 obrazów. Niemal wszystkie dzieła wykonane są w konwencji military fantasy. Autor nawiązuje w nich, ikonograficznie i technicznie, do tradycji naszego malarstwa historycznego i symbolistycznego, twórczo wplatając w to współczesne polskie konotacje militarne, a to wszystko wzbogacając jeszcze odniesieniami mitologicznymi.