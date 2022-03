Małżeństwo ze Strzelna czeka na mieszkanie gminne. Samo nie robi nic, aby żyć lepiej

Małżeństwo z trzema córkami w połowie lutego wynajęło mieszkanie w Strzelnie (powiat mogileński). - Stąd pochodzę i tutaj ubiegam się o mieszkanie - zaczyna mężczyzna. - Już w 2004 roku gminna komisja przyznała mi prawo do mieszkania komunalnego.

Wiedział, że je dostanie, gdy tylko stanie się dorosły. Obecnie 31-latek z żoną i dziećmi zmieniają adresy.

- Tułamy się po wynajmowanych mieszkaniach - zaznacza. - To dlatego, że gmina wciąż nie zaproponowała nam żadnego, które zajęlibyśmy na stałe. Na rodzinę nie mam co liczyć. Mama zmarła. Tata ma dwupokojowe mieszkanie komunalne. Nie przyjmie nas. Jeden pokój zajmuje on, a drugi moja siostra z mężem i małym dzieckiem.