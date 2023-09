Medale im. podkom. Andrzeja Struja dla policjantów z komendy w Inowrocławiu

Młodszy aspirant Damian Król, na co dzień służący w wydziale patrolowo-interwencyjnym. W czerwcu tego roku przebywał wraz z rodziną na urlopie w miejscowości Władysławowo. Podczas odpoczynku nad morzem, usłyszał jednego z plażowiczów wołającego o pomoc. Policjant, po chwili, zorientował się, że topi się jakiś mężczyzna. Wspólnie z innymi wypoczywającymi utworzyli tak zwany łańcuch życia, by wyciągnąć tonącego na brzeg. Niestety fale były na tyle silne, że ten coraz bardziej się oddalał.

Policjant, widząc to, bez chwili wahania odłączył się i sam zaczął płynąć w jego kierunku. Gdy był na tyle blisko chwycił go i utrzymywał nad powierzchnią wody. Po chwili, wspólnie z innymi, wyciągnęli mężczyznę na brzeg, gdzie udzielili mu pierwszej pomocy.