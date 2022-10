Mieszkańcy Inowrocławia również zaczynają korzystać z aplikacji Too Good To Go. Dzięki niej możemy kupować żywność dużo taniej

Too Good To Go

Too Good To Go pomaga właścicielom lokali gastronomicznych ograniczyć marnowanie jedzenia i odzyskać pieniądze za produkty, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone

Coraz popularniejsza, także w Inowrocławiu, staje się aplikacja Too Good To Go, dzięki której możemy kupować jedzenie dużo taniej.

Smaki Kujaw i Pomorza - Sezon 4 odcinek 35

Z aplikacji Too Good To Go korzystają już mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy, Poznania czy Trójmiasta. Czy ma szansę zaistnieć również w Inowrocławiu? Nikt nie lubi patrzeć, jak zdatny do spożycia posiłek ląduje w koszu. Niestety, marnowanie jedzenia jest zjawiskiem powszechnym. Problem wyrzucania żywności dotyczy większości z nas. Zdarza się, że nadwyżka zapasów spożywczych wędruje do kosza. - Robiąc wieczorem zakupy w lokalnych cukierniach zastanawiam się nad tym, co dzieje się z niesprzedanymi pączkami, rogalami czy sernikiem. Nie zawsze można je nabyć w promocyjnej cenie. Domyślam się, że są po prostu wyrzucane - mówi Agnieszka Kaczorowska z Inowrocławia.

Paczka niespodzianka

Na ratunek żywności przychodzi aplikacja mobilna Too Good To Go. Jej użytkownicy, najczęściej właściciele restauracji lub sklepów, pakują nadwyżki jedzenia i dodają je do aplikacji jako paczkę niespodziankę, bo nigdy nie wiadomo, jakie produkty nie sprzedadzą się w danym dniu. Inni użytkownicy aplikacji znajdują paczki niespodzianki w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i płacą za nie przez aplikację. W wyznaczonym czasie konsumenci odbierają paczki z lokalu. W ten sposób restauracje, piekarnie czy cukiernie odzyskują utracone koszty, a przy okazji promują swój biznes, komunikując odbiorcom, że nie marnują jedzenia. W ten sposób wpisują się w popularny trend "zero waste".

Nie marnuj jedzenia

Aplikacja jest bezpłatna, wyjątkowo intuicyjna i łatwa w obsłudze. Too Good To Go skutecznie pomaga właścicielom lokali gastronomicznych ograniczyć marnowanie jedzenia i odzyskać pieniądze za produkty, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone. To nie tylko sposób na to, żeby sprzedać nadwyżki, ale też sposób na pozyskanie nowych klientów już poza aplikacją. Musimy mieć świadomość, że produkcja spożywcza i niesprzedane jedzenie, którego nie utylizuje się w zrównoważony sposób, jest dużym obciążeniem dla środowiska. Najwyższa pora to zmienić.

Pierwsze lokale z Inowrocławia

Twórcy koncepcji Too Good To Go zachęcają do współpracy sklepy spożywcze, pizzerie, pierogarnie, supermarkety czy sushi bary. Cel jest jeden: nadwyżki jedzenia mają zostać zjedzone, a nie wyrzucone. Pierwsze inowrocławskie lokale gastronomiczne dołączyły do partnerów aplikacji. Wśród nich jest restauracja Olimp zlokalizowana w Galerii Solnej. Na przykład, za zestaw wart 54 zł, za pośrednictwem aplikacji Too Good To Go zapłacimy 18 zł.