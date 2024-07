Młodzież z Inowrocławia ratuje groby polskich kolonistów w Brazylii. Zbiera pieniądze na wyjazd Anna Grochowina

W ubiegłym roku stowarzyszeniu udało się zrealizować wyjazd do Rumunii, by zinwentaryzować i zabezpieczyć cmentarz polskich solników Stowarzyszenie Przyjaciół Budowlanki

Grupa młodzieży z Inowrocławia należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Budowlanki, wybiera się w sierpniu do polonijnej miejscowości Rio Claro do Sul, w gminie Mallet, w Brazylii, aby zająć się renowacją starych grobów polskich osadników.