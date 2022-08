Mogilno - Ten dom w Mogilnie przeszedł metamorfozę. Trafił do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku&Budowa XXI wieku. Zdjęcia!

Budynek przeszedł kapitalny remont. Dziś jest siedzibą firmy. Prace modernizacyjne związane z budynkiem doceniła kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku&Budowa XXI w. Dom znalazł się wśród 75 finalistów. Warto podkreślić, że w pierwszym etapie zgłoszonych było ponad 500 obiektów.

- Poświęciliśmy wiele uwagi i poczyniliśmy wielkie starania by przywrócić temu budynkowi dawny blask. Cieszymy się, że te starania zostały docenione i nasz budynek znalazł się w wąskim gronie finalistów. Jest to dla nas ogromnym sukcesem, ale myślę, że jest to też wspaniała informacja dla mieszkańców naszego Mogilna. W gronie finalistów nie ma bowiem żadnego innego budynku z terenu powiatu mogileńskiego, a jesteśmy wśród jedynie 8 wyróżnionych budynków z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego - mówi główny inwestor Wacław Bukowski, założyciel firmy Insur Invest.