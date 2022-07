Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu przebywały na szkoleniu we Florencji [zdjęcia]

Zakończyła się ostatnia mobilność w ramach projektu POWER "Mała Szkoła dużych możliwości", który jest finansowany z pieniędzy Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Uczestniczyła w nim także Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Nauczycielki SP 10: Hanna Miler-Slawiczek i Ewa Woźniak wzięły udział w kursie The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education we Florencji we Włoszech. Florencja jest stolicą Toskanii, to w tym regionie można podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki, niezwykłe krajobrazy oraz smakować wyśmienitą kuchnię.

Tematyka zajęć dotyczyła metody Montessori i systemu Reggio Emilia. Głównymi założeniami poznanych metod są niezależność, wolność i kreatywność dzieci. - Celem kursu było uświadomienie konieczności stawiania dziecka w centrum procesu edukacji, szanowania go, co w konsekwencji pozwoli mu doświadczyć radości uczenia się, czerpać przyjemności z procesu nabywania wiedzy i zapewni rozwój poczucia jego własnej wartości - mówią panie Hanna Miler-Slawiczek i Ewa Woźniak, która była koordynatorką projektu.