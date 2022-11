Oto liderzy inwestycji w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie miasto wydało najwięcej w latach 2019-2021? Sprawdź!

Jak skonstruowano ranking wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2019 - 2021? Jego twórcy pod uwagę brali całość wydatków majątkowych poniesionych w tym czasie przez samorządy.

- W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu - czytamy we "Wspólnocie".