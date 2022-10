Oto lista 47 stypendystów starosty inowrocławskiego [zdjęcia]

- Drodzy stypendyści, jesteście naszą dumą, jesteście młodzi, ambitni i bardzo zdolni. Cechuje was wytrwałość, samodyscyplina i zapał do nauki, sportu czy sztuki. Uczestnictwo w konkursach i zawodach wymaga wielu wyrzeczeń. Mam nadzieję, że przyznane wsparcie pozwoli wam poczuć, że było warto, i że was doceniamy - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.