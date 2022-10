Oto najtańsze mieszkania na sprzedaż w Inowrocławiu i okolicach. Sprawdź oferty, zobacz zdjęcia

Tanie mieszkania w Inowrocławiu

W Inowrocławiu można kupić mieszkanie na własność, mając od 79 do 150 tys. zł. Trzeba liczyć się jednak z tym, że często będą to lokale do remontu lub wykończenia. W naszym zestawieniu są jednak i mieszkania pod klucz. Zazwyczaj są to kawalerki lub lokale dwupokojowe.

Zobaczcie oferty mieszkań zamieszczone na stronie otodom.pl. Wybraliśmy oferty tanich mieszkań, w granicach 79 do 150 tys. zł. w Inowrocławiu.

Szczegóły w naszej galerii.