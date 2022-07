Oto niezwykły budynek w szczerym polu w Kornelinie nad jeziorem Bagno. To droga krzyżowa! Zobaczcie zdjęcia

Droga krzyżowa w Kornelinie nad jeziorem Bagno

Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu stała jedynie przydrożna kapliczka z Matką Boską. Prywatny inwestor rozbudował to miejsce. Powstała grota przypominająca bramę do średniowiecznego miasta oraz mur, na którym umieszczono kolejne stacje drogi krzyżowej i wielkie napisy: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "100-lecie Odzyskania Niepodległości".

Z daleka widoczny jest ogromny krzyż. Miejsce to zdobią figury przedstawiające Jezusa Chrystusa, Matkę Boską oraz świętych. Są też religijne witraże oraz kamień z wizerunkiem Jana Pawła II oraz krótką sentencją: "Błogosław ziemi kornelińskiej i naszym okolicom. Ludziom, którzy na niej żyli i żyją dla chwały Twojej zgodnie z Twoimi przykazaniami, które naszemu praojcu Mojżeszowi...".

Ludzie, którzy tutaj docierają, różnie oceniają to miejsce. Jedni doceniają, zatrzymują się na krótszą lub dłuższą modlitwę.

"Pobudza do rozmyślań. Warto odwiedzić" - zachęca w internecie pani Arleta.

"Miłe urokliwe miejsce. Widać, że ktoś włożył sporo wysiłku w wybudowanie i utrzymanie naszego lokalnego sanktuarium" - dodaje pani Anna.

"Miejsce i otoczenie świetnie współgrają, szczególnie latem. Taka pustelnia. Wszystko czyste i zadbane" - komentuje pan Arkadiusz.

Pojawiają się też krytyczne opinie.

"Miejsce to spodoba się fanom stylistyki Lichenia i podobnych obiektów. Reszta kręci głowami z niedowierzaniem" - napisał pani Magda.

"Czy potrzebujemy mini Lichenia w szczerym polu - nie sądzę" - dodał pan Jakub.

Większość jednak nie ma wątpliwości, że to dosyć interesująca atrakcja turystyczna, do której warto dotrzeć w trakcie letnich wojaży po regionie. My polecamy.