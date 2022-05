Oto "pola" kwitnącego czosnku niedźwiedziego w Ostrowie Pszczółczyńskim pod Łabiszynem. Zobaczcie zdjęcia [10 maja 2022]

Rezerwat "Ostrów Pszczółczyński" ma powierzchnię 16,80 ha.

Ochroną objęto tu fragment lasu liściastego z dużym udziałem lipy szerokolistnej. Na uwagę zasługuje rosnący tu bardzo rzadki na tym terenie czosnek niedźwiedzi. Początek maja to okres, w którym można podziwiać te rośliny w pełnej krasie.

Trudno tam dotrzeć. Najlepiej wybrać się rowerem. Jadąc od strony Łabiszyna trzeba skręcić w gruntową drogę za kościołem we Władysławowie. Gdy dojedzie się do pierwszego kanału, znów skręcamy w prawo. Przy drugiej śluzie odbijamy w lewo i przez słabo zarysowaną drogę wśród łąk docieramy do rezerwatu. Na miejscu czekają na nas nie tyko piękne wrażenia wizualne, ale i zapachowe. W lesie bowiem wyczuwalny wyraźnie jest zapach czosnku.