Oto słowa, które są popularne w Inowrocławiu i okolicach, a nie zna ich reszta kraju [lista]

Pan Cezary opowiedział nam taką oto anegdotę:

"Ze czterdzieści lat temu grupka absolwentów Kaspra dostała się na studia do ART w Olsztynie. Kiedyś podczas przerwy w wykładach trwała ożywiona dyskusja na temat studenckiego odżywiania się. Jak wiadomo, czasy były siermiężne, dalekie od dobrobytu. Kiedy więc z ust jednego z inowrocławian padło określenie "stufek gziku", pośród niezorientowanych studentów z innych rejonów zapadła krępująca cisza i potrzeba było kilku minut żeby im wytłumaczyć co to takiego"