Piosenka Grzegorza Turnaua o dawnych inowrocławskich kinach. Śpiewa Dorota Miśkiewicz. Zobaczcie te kina na zdjęciach

Przypomnijmy, że krakowski bard w latach 2005-2014 w ostatnią sobotę lipca zapraszał do Inowrocławia swoich przyjaciół na organizowaną w swoje imieniny Inowrocławską Noc Solannową. To przywiązanie artysty do solnego grodu, który w 2001 r. otrzymał godność jego honorowego obywatela, datuje się od dzieciństwa, gdy przyjeżdżał tu na wakacje do babci i dziadka, którzy mieszkali w willi przy ulicy Sienkiewicza w dzielnicy zdrojowej.

W 2010 r. ukazała się płyta pt. "INO", na której znalazło się kilka piosenek skomponowanych przez Grzegorza Turnaua poświęconych Inowrocławiowi i Kujawom.** To m.in. "Kino Bałtyk", , "Piosenka pakoska", "Dziewica" z Kruszwicy", "Bossanova Solannowa", "Q-jawiak", "In Novo Wladisław". Płyta "INO" została wytłoczona na zamówienie ratusza w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Trzy z wymienionych utworów - "Bossa nova solannowa", "In Nowo Wladislaw" i "Kino Bałtyk" znalazły się na wydanej wcześniej płycie Grzegorza Turnaua pt. "11:11".