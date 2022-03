Powiat inowrocławski. Turyści utopią marzanny i powitają wiosnę. Stanie sią to podczas rajdu pieszego i rowerowego

Trasa piesza rajdu, ok. 8 kilometrów, wieść będzie z pętli autobusowej w Mątwach, ul. Bagienną do Batkowa, a stamtąd przez Leszczyce do Dziarnowa, skąd turystów przewiezie do Inowrocławia autobus. Z kolei rowerzyści wystartują spod siedziby PTTK w Kruszwicy i pojadą przez: Szarlej, Karczyn, Górę, Sikorowo, Mątwy, Batkowo, Dziarnowo, Żalinowo, Tupadły, Janowice, Rożniaty do Kruszwicy.

Zaplanowano turystyczne spotkanie na łąkach nad Notecią pod Batkowem. Odbędzie się tam konkurs na najładniejszą marzannę. Każdy otrzyma też posiłek.

Obowiązuje wpisowe 7 zł od członka PTTK oraz 12 zł od pozostałych osób. Zapisy chętnych do 16 marca, do godz. 12, pod numerami tel: 519 121 410 lub 725 444 545.