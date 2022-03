Praca na terenie powiatu inowrocławskiego dla uchodźców z Ukrainy, to też ważna forma wsparcia Red

Jak zapewniają przedstawiciele PUP w Inowrocławiu, miejsca pracy po zapewnieniu bezpieczeństwa i zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osobom uciekającym przed koszmarem wojny, staną się nieocenionymi formami wsparcia PUP Inowrocław

- Do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu zgłoszono do wczoraj 21 ofert pracy dla 80 ukraińskich uchodźców - informuje Artur Kisielewicz, specjalista do spraw współpracy z mediami w inowrocławskim Starostwie Powiatowym.