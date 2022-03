Prasówka Inowrocław 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Inowrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F 11" 6GB/128GB WiFi (szary)

Prasówka 7.03 Inowrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Inowrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W niedzielę, 6 marca, w Inowrocławiu po raz kolejny zorganizowano Bieg Tropem Wilczym. Uczestnicy pokonali wspólnie dystans 1963 metrów. - Jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty - Józef Franczak, ps. Lalek - tłumaczy Magdalena Basińska z Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego. Był to już siódmy bieg organizowany w Inowrocławiu. Wzięło w nim udział około 200 zawodników.