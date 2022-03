Przegląd prasy 11.03.2022 Inowrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Inowrocławia

Własny kawałek zieleni w mieście? To możliwe. Przygotowaliśmy dla was zestawienie ofert mieszkań z ogródkiem na sprzedaż w Bydgoszczy. Są tu lokale, w których można od razu zamieszkać, bez większych nakładów finansowych, i takie, które wymagają remontu. Zobaczcie oferty, ceny i zdjęcia. Może któraś z propozycji wam się spodoba i zmienicie swój adres?

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępnością Gospodarczą bydgoskiej komendy zatrzymali mieszkańca Inowrocławia z nielegalnym towarem. 50-latek przewoził i przechowywał kilka tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, kilkadziesiąt butelek ze spirytusem oraz worki z krajanką tytoniową. Uszczuplenie skarbu państwa oszacowano na ponad 140 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty z Kodeksu karno-skarbowego.

Z okazji Dnia Kobiet 2022 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekaja na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich samochód - Fiat 500. Zobacz kandydatki w kategorii "Matki" z Mogilna, Strzelna i powiatu mogileńskiego.

W dniach od 21 do 26 marca w Inowrocławiu zorganizowany zostanie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgłoszenia bezpłatnych wywozów są przyjmowane do piątku, 18 marca br. do godz. 13, pod numerami: 52 357 90 12, 690 950 899 lub mailowo: [email protected]