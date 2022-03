Przegląd prasy 13.03.2022 Inowrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Inowrocławia

Prasówka Inowrocław 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

Jedni z radością witają Dzień Kobiet, traktując go jako dodatkową okazję do wyrażenia swojej admiracji wobec pań, inni uważają, że to archaiczny, wręcz antyfeministyczny przejaw traktowania płci pięknej. W okresie PRL-u oficjalnie podobnych dylematów nie było. Tego dnia należało okazać Polkom szacunek i uznanie, podkreślając ich "rolę w życiu socjalistycznej ojczyzny". Przywołajmy klimat tamtych lat. Obejrzyjcie stare zdjęcia.