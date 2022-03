Przegląd prasy 22.03.2022 Inowrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Inowrocławia

Dodatek osłonowy to część Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mająca choć częściowo zrekompensować najuboższym Polakom wzrost cen gazu, energii, żywności i usług. Aby skorzystać z tego jednorazowego wsparcia, trzeba spełnić kryterium dochodowe.

Zapytaliśmy, co najbardziej irytuje mieszkańców bloków z Inowrocławia i okolic. Zasypała nas lawina komentarzy. Okazuje się, że często za ścianą lub nad nami mieszka sąsiad, który codziennie wystawia naszą cierpliwość na próbę. Zobaczcie, co najbardziej irytuje mieszkańców bloków w Inowrocławiu i okolicach.

Zobacz oferty tanich domów do remontu, które są obecnie wystawione na sprzedaż na portalu OtoDom.pl. Wszystkie oferty dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawdź szczegóły w naszej galerii!

Prasówka 22.03 Inowrocław: pozostałe wydarzenia

Licytacje komornicze to często okazje do kupienia czegoś w okazyjnej cenie. Zobaczcie, co zostało wystawione na licytację w powiecie inowrocławskim.