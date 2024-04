Przysięga wojskowa Terytorialsów na placu apelowym 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu. Zdjęcia

- Patrząc na was widzę zarówno młodych, jak i dojrzałych ludzi pełnych determinacji i odwagi. To właśnie wasza odwaga, wasza gotowość do działania i wasza lojalność są fundamentem, na którym opiera się 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W ciężkich chwilach, w najtrudniejszych misjach, to właśnie wasza jedność i współpraca będą naszym największym atutem - mówił do nowo zaprzysiężonych żołnierzy płk Marcin Dojaś dowódca 8K-PBOT. Wręczył on też listy gratulacyjne żołnierzom wyróżniającym się podczas szkolenia podstawowego.