Remigiusz Juśkiewicz, pochodzący z Inowrocławia muzyk w programie "The Voice of Senior"

Remigiusz Juśkiewicz ma 61 lat. Mieszka w Londynie, ale pochodzi z Inowrocławia. Od dziecięcych lat grał na akordeonie, a potem jako nastolatek grał w zespole rockowym. Przez jakiś czasy był instruktorem muzycznym, a nawet prowadził swoją, prywatną szkołę muzyczną. Kiedy miał 41 lat wyjechał do Londynu. To właśnie w Wielkiej Brytanii ukończył wyższą szkołę muzyczną: British and Irish Modern Music Institute. Nagrał dwie płyty, w tym jedną z autorskimi utworami.

Na Festiwalu Sanremo Senior gdzie zajął trzecie miejsce.