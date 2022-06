Sara Jestratjew z gminy Inowrocław w wielkim finale Miss Wdzięku KGW! Zobaczcie zdjęcia! Dariusz Nawrocki

Sara Jestratjew z KGW Olszewice zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu i walczy o tytuł Miss Wdzięku do 45 lat. Zobaczcie przepiękne zdjęcia wykonane przez Paulinę Kapellę >>>>> Paulina Kapella

Sara Jestratjew z KGW Olszewice jako jedyna z powiatu inowrocławskiego walczy o tytuł Miss Wdzięku do 45 lat w konkursie organizowanym w ramach Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich. Zwyciężyła w etapie wojewódzkim i zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału. To nie jedyne sukcesy gospodyń z powiatu inowrocławskiego.