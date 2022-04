Spalarnia odpadów w Inowrocławiu. Ireneusz Stachowiak do prezydenta Ryszarda Brejzy. Wskazuje na negatywne strony wielkiej inwestycji

Jak już informowaliśmy, do 2026 roku przy zakładach Ciech w inowrocławskich Mątwach ma powstać instalacja termicznego przekształcania odpadów. O podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie poinformował pod koniec lutego br. prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza. Sygnatariuszami listu są: CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o., FBSerwis S.A., Budimex S.A. oraz miasto Inowrocław. Podpisanie listu intencyjnego jest wyrazem woli, aby przygotować i zrealizować inwestycję, która będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę powołaną przez EEW Energy from Waste. Budowa instalacji rozpocznie się w 2024 r. i potrwa niespełna trzy lata, aż do jej uruchomienia w 2026.

Śmieci maja być dostarczane ciężarówkami, szacuje się, że będzie ich dojeżdżać do Mątew ok. 80 dziennie. Dlatego ma powstać nowa droga - przy przejeździe kolejowym na ul. Poznańskiej obok Zarządu Dróg Powiatowych. Stamtąd ciężarówki mają jechać na południe przez Tupadły do obwodnicy Inowrocławia. Inowrocławska spalarnia ma przetwarzać rocznie 310 tysięcy ton odpadów rocznie. To prawie dwa razy tyle, ile rocznie przerabia bydgoska spółka miejska ProNatura. Spalane tam mają być odpady z regionu.