Sukces Michaliny, Julity, Łukasza i Wojtka Waszaków w Rajdzie Weteranów Szos

Pierwsze miejsce w konkursie elegancji

- To też jest nasz prawdziwy skarb z dawnych lat. Chętnie go prezentujemy. Ja dodatkowo również zaprezentowałem jury oryginalny kieszonkowy zegarek, który musiał w tamtych czasach nosić prawdziwy gentelman. Wojtek ubrany był w lekki, letni strój dziecięcy z szelkami, kaszkiecik oraz trzymał drewnianą walizeczkę. Jesteśmy członkami Automobilklubu Inowrocławskiego - dodaje Łukasz Waszak.

Niebywałą atrakcją była również prezentacja silnika Renault, który jest świeżo po remoncie. Automobil Renault rodzina Waszaków ma już 95 lat. Jest praktycznie w pełni oryginalny i co najważniejsze jest to tylko jeden z kilku zachowanych egzemplarzy na świecie. Czyni go to niesamowitym unikatem.