Sukces uczennic I LO Inowrocław na 37. Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Uczennice I LO Inowrocław gładko przeszły też etap ustny - przed komisją złożoną z naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz z Politechniki Bydgoskiej - i ostatecznie zakwalifikowały się do ogólnopolskiego finału Olimpiady

W Tucholi w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem odbył się etap okręgowy 37. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Po etapie pisemnym do części ustnej zakwalifikowały się dwie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu – Aleksandra Piskorz z klasy III c medycznej oraz Zuzanna Biernat z klasy II c medycznej.