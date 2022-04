Światowy Dzień Czekolady 2022. Słodko-gorzkie tajemnice branży czekoladowej. Każdy konsument może przyczynić się do realnych zmian na rynku (RED)

Wśród coraz większej liczby konsumentów (także czekolady) z krajów globalnej Północy, w tym również Polski, znacząco wzrasta przekonanie o wpływie świadomych decyzji Fairtrade

Światowy Dzień Czekolady (12 kwietnia 2022 r.) nie jest tylko okazją do rozpakowania tabliczki ulubionej czekolady. To także dobry moment, by poznać warunki pracy rolników, uprawiających kakao, z którego powstają nasze słodycze. Jaka historia stoi za wyrobami czekoladowymi? Czy decyzje konsumenckie mogą zapewnić sprawiedliwą przyszłość tej branży? W tym dniu Fundacja Fairtrade Polska przypomina o tym, że każdy konsument może przyczynić się do realnych zmian na rynku.