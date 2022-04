Tak 86 lat temu inowrocławianie ogłaszali się na łamach Dziennika Kujawskiego [zdjęcia]

"Dziennik Kujawski" to gazeta wydawana w latach 1893-1939 r. Pismo, określające się w podtytule jako Centralny Organ Ziemi Kujawskiej, w okresie międzywojennym miało ok. 8 tysięcy nakładu. Główna redakcja mieściła się w Inowrocławiu, oddział zaś we Włocławku.

Przewertowaliśmy wydanie "Dziennika Kujawskiego" z niedzieli, 12 kwietnia 1936 r. (był to numer świąteczny, wielkanocny) i wybraliśmy niektóre zamieszczone tam ogłoszenia.