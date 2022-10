Tak będzie wyglądał nowy park miejski w Mogilnie? Jak w bajce. Zobaczcie wizualizacje!

- Praktycznie do 2010 roku park miejski w Mogilnie - delikatnie mówiąc nie był ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców naszej gminy. Brak ławek, oświetlenia i innej małej architektury, zasypana fontanna, nadpalony amfiteatr. Tak wtedy wyglądały zielone płuca naszego miasta. To wszystko zmieniło się dzięki środkom unijnym. Powstały nowe alejki spacerowe, fontanna, amfiteatr, stylowe ławki i latarnie ora plac zabaw. Mieszkańcy Mogilna i okolic na nowo odkryli to miejsce. Od tamtych inwestycji, które zmieniły park na lepsze minęło już kilkanaście lat. Teraz przyszedł czas na nową, idącą z duchem czasu, koncepcję zagospodarowania parku - przekonuje Leszek Duszyński, burmistrz Mogilna.