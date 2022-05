Tak było na Festiwalu Matematyki w Szkole Podstawowej w Orłowie w gminie Inowrocław. Zdjęcia

Po raz pierwszy Festiwal Matematyki odbył się w roku 2016. Zorganizowały go SP w Orłowie i Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka.

W br., pod dwóch latach pandemicznej przerwy, w Orłowie odbyła się piąta edycja Festiwalu.

Każdy z festiwali, także i ten tegoroczny, to edukacyjne święto matematyki wieńczące edukacyjne działania szkoły i przedszkola. W Akademii Przedszkolaka to realizowana innowacja pedagogiczna "Polubić matematykę", a w orłowskiej szkole, to "Projekt Matematyczny". W ramach projektu uczniowie SP Orłowo uczęszczają na zajęcia dodatkowe, na których rozwijają swe matematyczne talenty rozwiązując łamigłówki, zmagając się w grach logicznych, czy rozwiązując zagadki przestrzenne. Taka edukacja poprzez zabawę sprawia, że nauka matematyki jest dla uczniów ekscytująca i pozwala czerpać z niej radość.