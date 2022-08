Tak było na Festynie Pomidorowym 2022 i "Bitwie Regionów" w Jeziorach Wielkich [zdjęcia]

Celem "Bitwy Regionów" jest wyłonienie najlepszej potrawy regionalnej w Polsce. Organizatorem "Bitwy Regionów" wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W powiecie mogileńskim, podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w Jeziorach Wielkich, do walki o najlepszą potrawę stanęło 9 Kół Gospodyń Wiejskich. A były to: KGW w Sucharzewie (biała kiełbasa w towarzystwie kapusty kiszonej i barszczu czerwonego), KGW w Ciechrzu (krychaniec), KGW w Krzekotowie (szynka wielkanocna parzona z kością), KGW w Dąbrowie (dąbrowieckie zasmażane szare kluchy z kapustą), KGW Młyny-Młynice (karkówka wieprzowa w runie leśnym, podawana z pampuchami oraz z kapusta słodko-kwaśną), KGW w Nowej Wsi (zupa zakwas z kiszonej kapusty), KGW we Wszedniu (wątróbka drobiowa), KGW Jeziora Wielkie (kwas z kluseczkami) i KGW w Żabienku (żurek kujawski).