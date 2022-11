Tak było na Halloween Party w "Tam Gdzie Kiedyś" w Inowrocławiu [zdjęcia]

Wesela bez Pary Młodej

Za to z wyjątkowym klimatem i poczęstunkiem. Jeśli chcesz pobawić się przy akompaniamencie profesjonalnego weselnego zespołu, wziąć udział (lub dopingować innych) w zabawach znanych z polskich wesel i po prostu się "wytańczyć" - to jest propozycja dla Was.